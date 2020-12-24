Британия и ЕС согласовали все условия торговой сделки

"Сделка достигнута", - написал глава правительства Великобритании, приложив к записи фотографию, на которой он запечатлен с поднятым вверх большим пальцем.

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Великобритания достигла соглашения с Еврсоюзом о будущих отношениях и свободной торговле после Brexit. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил в четверг у себя в Twitter .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о партнерстве после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из сообщества.

"Соглашение достигнуто, - заявила она. - Это позволит избежать прерывания ключевых связей [между Великобританией и ЕС]. Оно позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства". "Стоило бороться за эту сделку. У нас теперь есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Оно защитит интересы ЕС, гарантирует справедливую конкуренцию и обеспечит предсказуемость для наших рыбаков", - добавила она.

"Расставание - это такая сладкая грусть", - заключила свое выступление фон дер Ляйен, обращаясь к британцам.

Ранее о согласовании условий сделки сообщили агентства Bloomberg, Reuters и PA со ссылкой на представителей британского правительства.

"Сделка достигнута. Мы вернули себе контроль над нашими финансами, границами, законами, правилами торговли и водами, - заявил источник в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10. - Это потрясающая новость для семей и предприятий из всех уголков Соединенного Королевства. Мы заключили первое в истории соглашение о торговле с ЕС, основанное на принципе отсутствия тарифов и квот".

Рождественские хлопоты

Согласованную сторонами сделку до 1 января, когда истекает срок переходного периода после Brexit, должны будут одобрить Совет Европейского союза и депутаты британской Палаты общин. Для этого работа парламента Великобритании, ранее ушедшего на рождественские каникулы, будет экстренно возобновлена. О такой возможности парламентарии были уведомлены заранее. Ориентировочная дата заседания - 30 декабря.

Как отмечают британские политические обозреватели, самые ярые евроскептики в правящей Консервативной партии Великобритании могут выступить против проекта сделки, если посчитают, что кабинет Джонсона пошел на слишком большие уступки Брюсселю. Однако вероятность того, что им удастся помешать планам правительства, невелика.

По информации агентства Reuters, достижение компромисса стало возможным после того, как Лондон пошел на уступки по принципиально важному для себя вопросу о распределении квот на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании по завершении переходного периода после Brexit. Изначально Соединенное Королевство настаивало на их существенном увеличении для британской рыбной отрасли, однако ради заключения сделки решило смягчить свои требования.

Затянувшийся Brexit

Формально дискуссии по теме Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 29 марта 2017 года. Тогда занимавшая в тот момент пост премьер-министра Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС после состоявшегося в июне 2016 года референдума по этому вопросу. Уведомление было произведено в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС, применение которой начало процесс переговоров об условиях "развода" между Лондоном и Брюсселем. Это был первый случай применения указанной статьи за всю 60-летнюю историю европейского сообщества.

Сами же переговоры между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались.

Реакция рынка

В течение последнего часа курс фунта стерлингов обновил максимум последних 30 месяцев по отношению к доллару. В четверг за один фунт давали до $1,362, однако в настоящий момент курс британской валюты несколько снизился. Торги на Лондонской фондовой бирже к настоящему моменту уже закрыты в связи с приближающимся праздником Рождества, который католики и протестанты отмечают 25 декабря.