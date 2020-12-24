Молдавия намерена продлить контракт на поставку газа из РФ в ближайшие дни

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Молдавия в ближайшие дни продлит контракт с "Газпромом" на поставки газа в республику в следующем году. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Молдавии Ион Кику после встречи с новым президентом страны Майей Санду.

"Контракт на поставку природного газа в Республику Молдова в 2021 году будет продлен в ближайшие дни, а ориентировочная цена в первом квартале 2021 года составит порядка 120-122 долларов за тысячу кубометров", - написал Кику на своей странице в Facebook.

В среду глава правительства сообщил о решении уйти в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и парламент после прошедших в ноябре президентских выборов, на чем настаивает оппозиция. После встречи с Санду Кику сообщил, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2020 году.