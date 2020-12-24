Инфляционные ожидания россиян в декабре выросли до 11,5%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения РФ в декабре составили 11,5%, что на 1,4 п. п. выше значения ноября, следует из материалов Банка России.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции в декабре составила 11,5%, что на 1,4 п.п. выше значения ноября", - говорится в материалах регулятора.

ЦБ отмечает, что по данным опроса ООО "инФОМ", медианные оценки как наблюдаемой, так и ожидаемой населением инфляции продолжили возрастать. "По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 4,6-4,9% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - указывает Банк России.

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