МСБ Чувашии получит 650 млн рублей по индивидуальной программе развития региона

ТАСС, 24 декабря. Власти Чувашии направят 650 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ) в 2021 году из средств индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Еще 350 млн рублей потратят на поддержку строительной отрасли, сообщил журналистам глава республики Олег Николаев на пресс-конференции в четверг.

"На следующий год запланированный 1 млрд рублей будет направлен также частично на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства - это 650 млн рублей. И 350 млн рублей будут направлены на развитие строительной отрасли - на развитие инфраструктуры при строительстве жилья и на субсидирование ипотечных кредитов. Там, соответственно, 200 млн и 150 млн рублей", - сказал Николаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Глава Чувашии добавил, что поддержка строительной отрасли позволит активизировать процесс строительства жилья, достичь показателей национальных целей, а в результате - обеспечить людей доступным и комфортным жильем. "У нас уже проекты нормативных документов, которые мы, естественно, должны принять, они готовы, и, возможно, скорее всего, даже до Нового года мы их утвердим. Если до Нового года не успеем, то в течение первых рабочих недель января эти документы будут утверждены, и мы сразу же их запустим в работу с тем, чтобы подготовить строительные площадки, ну и, соответственно, начинать помогать людям в получении ипотечных кредитов с тем, чтобы их ставка была для них более доступная. И очевидно, здесь в первую очередь, в приоритетном порядке такую помощь будут получать те люди, которые относятся к социально незащищенным категориям населения", - уточнил он.

До конца 2024 года на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии будет выделяться по 1 млрд рублей в год. "Если программа будет реализовываться активно, если ее показатели будут достигнуты в более ускоренном порядке, то будет возможность получения дополнительных 5 млрд рублей. И мы, конечно же, нацелены на то, чтобы реализовать такую возможность", - добавил Николаев.

Выделенный в этом году 1 млрд рублей правительство республики направило на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Средства были освоены на 100%.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашии на 2020-2024 годы разработана Минпромторгом России совместно с правительством республики и нацелена на устранение отклонения отдельных социально-экономических показателей от среднероссийского уровня. Общий объем финансирования программы за все годы ее реализации составит 5 млрд 50 млн рублей, из них 5 млрд рублей - федеральные средства. Документ входит в комплексную программу социально-экономического развития республики.