Газификация регионов РФ не потребует средств граждан и роста тарифов на газ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Масштабная программа газификации регионов России, рассчитанная до 2030 года, не приведет к специальному росту тарифов на газ, несмотря на то, что источники финансирования этого проекта пока не найдены. Об этом сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на общественном совете Минэнерго, передал ТАСС источник, участвующий в совещании.

"Что касается источников финансирования, он еще до конца не решен. Газификация это социально ориентированная программа. Подключение граждан должно происходить без привлечения средств граждан. и второе - без роста тарифов. Тарифы сегодня регулируемые, но специальные тарифы на этапе реализации этой программы сегодня не предусматриваются", - сказал министр.

Он также напомнил, что основой для реализации программы должна стать подготовка энергобалансов в регионах. "Мы разработали методические указания по разработке таких балансов. Это не новый документ, они были при госплане, и сегодня они просто актуализированы, исходя из нового понимания развития регионов, экономики и так далее. В январе мы собираемся отработать эти рекомендации с регионами на площадке Минэнерго и в конце первого квартала уже получить удовлетворительные балансы от регионов", - заключил он.

В начале декабря Минфин внес в правительство проект постановления, уточняющий механизм финансирования программы газификации регионов. Согласно документу, государство может субсидировать выплаты купонных платежей по облигациям, если "Газпром" использует право отказаться от его выплаты, которое предусмотрено российским законодательством о рынке ценных бумаг.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 и 2030 году. Показатель газификации по стране должен достигнуть 83%. Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.