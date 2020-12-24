Ведомства разрабатывают меры для удешевления газификации российских регионов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минэнерго, Минстрой и Ростехнадзор разрабатывают меры для снижения административных барьеров при реализации программы газификации регионов РФ, инвестиции в которую на ближайшие 10 лет оцениваются в 1,9 трлн рублей, что позволит уменьшить размер инвестиций в этот большой проект. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на заседании общественного совета при Минэнерго.

"В "дорожной карте" содержится еще ряд пунктов (достаточно большое количество), совместно с Минстроем, с Ростехнадзором по уменьшению административных барьеров и количества нормативки, которые позволят удешевить процесс газификации и стройки для того, чтобы минимизировать бюджет", - сказал он.

Сорокин напомнил, что потребность в финансировании программы газификации в ближайшие пять лет оценивается в почти 850 млрд рублей, на 10 лет - в 1,9 трлн рублей. "Мы рассчитываем, что за счет повышения эффективности стройки, внедрения новых стандартов, упрощения [ряда процедур] эту цифру можно будет уменьшить. Для того, чтобы соответственно расширить периметр газификации или ускорить [газификацию] и чтобы это стоило дешевле", - добавил Сорокин.

В июне президент Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году. Уровень газификации по стране должен достичь 83% (по данным "Газпрома", на 1 января 2021 года показатель достигнет 71,4%). Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен вырасти с 71,4% до 74,7%.