Минэнерго считает завышенной цену подключения домовладений к газу в 300 тыс. рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает несправедливым, что за последние 10 метров подключения к газу участков гражданам приходится платить до 300 тысяч рублей. Себестоимость проводки трубы существенно ниже, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин на общественном совете Минэнерго, его слова ТАСС передал источник, который присутствовал на заседании.

Сорокин отметил, что сейчас даже для уже газифицированных населенных пунктов стоимость подключения домовладений к газу может быть очень высокой из-за расположения дома относительно дороги.

"Проблема, про которую вы только что, Николай Григорьевич [Шульгинов], сказали, про последнюю милю, про [последние] 10 метров. Очень часто бывает, что с одной стороны лежит газопровод, а дом - с другой. И прокол под дорогой попадает под стандартные процедуры, за которые как раз берут дополнительные деньги. Мы все понимаем, что это абсолютно стандартная процедура, абсолютно дешевая себестоимость, и странно, когда с одной стороны подключение 50 000 стоит, а с другой - 300 000", - отметил он.

В начале декабря Минфин внес в правительство проект постановления, уточняющий механизм финансирования программы газификации регионов. Согласно документу, государство может субсидировать выплаты купонных платежей по облигациям, если "Газпром" использует право отказаться от его выплаты, которое предусмотрено российским законодательством о рынке ценных бумаг.