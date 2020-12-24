Цены на бензин в России с начала 2020 года выросли на 2,4%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России в ноябре 2020 года выросли на 0,1% по сравнению с октябрем. При этом производители бензина в ноябре снизили оптовые цены на 0,1%, сообщается в материалах Росстата.

С начала года розничные цены на топливо увеличились на 2,4%, тогда как цены производителей подскочили на 10,1%.

Согласно данным статистического ведомства, за январь - ноябрь 2020 года розничные цены на топливо выросли в годовом выражении на 1,9%, а цены производителей увеличились на 5%.

Потребительские цены на бензин в ноябре в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в ноябре 2019 года - также в 2,3 раза).

В Росстате добавили, что за отчетный месяц повышение цен на бензин на 0,2% и более было отмечено в 21 субъекте России. При этом заметнее всего бензин вырос в цене в Республике Ингушетия - на 0,8%. Снижение цен наблюдалось в 12 российских регионах, наибольшее в Республике Тыва - на 1,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%.

Цены за неделю

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 декабря не изменились и составили 45,85 руб. за литр.

Цены на бензин марки Аи-92 сохранились на уровне 43,23 руб. за литр. Средняя стоимость бензина марки Аи-95 выросла на 1 копейку, до 46,98 рубля за литр, Аи-98 - не изменилась и составила 53,41 рубля за литр.

Дизельное топливо подорожало на 6 копеек - до 48,68 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин зафиксирован в 11 российских регионах, наиболее заметный отмечен в Магадане - на 0,6%. Снижение цен наблюдалось в шести субъектах РФ, наиболее заметное - в Кызыле и Ханты-Мансийске - на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на бензин не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 рубля до 44,67 рубля за литр, марки Аи-95 - от 41,9 рубля до 50,15 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 55,89 рубля.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,9 рубля до 44,41 рубля за литр, марки Аи-95 - от 45,3 рубля до 48,86 рубля, марки Аи-98 - от 53,2 до 55,66 рубля.

Объем производства бензина в РФ с 14 по 20 декабря увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 745,2 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 3,1% и составило 1 млн 552,4 тыс. тонн.