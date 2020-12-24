Минсельхоз: урожай зерна достаточен для обеспечения мукой и хлебом по приемлемым ценам

МОСКВА, 24 декабря /ТАСС/. Полученный урожай зерна в России достаточен для обеспечения мукой и хлебом по приемлемым ценам. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

По данным Росстата, в этом году в России собран один из самых значительных урожаев зерновых - 133 млн тонн в чистом весе, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн.

"Этого объема достаточно для обеспечения внутреннего рынка мукой и хлебом по приемлемым ценам", - отмечается в сообщении.

Дополнительно для стабилизации цен правительство РФ уже приняло ряд действенных мер, включая господдержку мукомольных и хлебопекарных предприятий, указали в министерстве.

В Минсельхозе также напомнили, что текущем году урожай гречихи увеличился на 13,6% и достиг 893 тыс. тонн, что позволило заложить основу для развития крупяной промышленности и стабилизации цен на гречневую крупу.

Урожай зерна в 2019 году в России составил 121,2 млн тонн, в том числе пшеницы - 74,45 млн тонн.