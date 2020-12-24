Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 74 рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 1,51% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 73,95 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18:47 мск.

В последний раз курс доллара находился ниже 74 рублей 21 декабря.

К 19:08 мск курс доллара замедлил снижение до 74,15 рубля (-1,25%). В то же время евро дешевел на 1,25% и находился на отметке в 90,4 рубля.

Стоимость февральского фьючерса марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,57% - до $50,91 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,5%, до $47,88 за баррель.