{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ на 2021 год

Встреча глав российской компании и Минэнерго республики состоялась в Санкт-Петербурге
© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Встреча глав "Газпрома" и Минэнерго Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге. В ней принял участие также чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

Белоруссия и Россия вели переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году. Процесс активизировался после того, как в ноябре белорусская сторона погасила задолженность за поставки газа перед Москвой в размере $300 млн. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что расчеты за потребленный газ завершены, у Минска задолженности перед РФ нет.

Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться "справедливой цены" на российский газ, исходя из того, что оптовая цена за 1 тыс. куб. м газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна в текущем году платить $127 за 1 тыс. куб. м.

Теги
БелоруссияРоссияМиллер, Алексей Борисович
Цена газа РФ для Белоруссии на 2021 год будет фактически на уровне 2020 года
Читать полностью