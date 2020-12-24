"Газпром" и Белоруссия определили порядок формирования цен на газ на 2021 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в четверг подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2021 году. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Встреча глав "Газпрома" и Минэнерго Белоруссии состоялась в Санкт-Петербурге. В ней принял участие также чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

Белоруссия и Россия вели переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году. Процесс активизировался после того, как в ноябре белорусская сторона погасила задолженность за поставки газа перед Москвой в размере $300 млн. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что расчеты за потребленный газ завершены, у Минска задолженности перед РФ нет.

Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться "справедливой цены" на российский газ, исходя из того, что оптовая цена за 1 тыс. куб. м газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна в текущем году платить $127 за 1 тыс. куб. м.