Доходы бюджета Северной Осетии на 2021 год увеличены почти на 5 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 декабря. /ТАСС/. Бюджет Северной Осетии на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят региональным парламентом во втором и окончательном чтении в четверг. Как сообщили ТАСС в заскобрании региона, доходная часть бюджета в 2021 году увеличена почти на 5 млрд рублей.

"Парламент республики принял во втором и окончательном чтении бюджет. Предусмотрено увеличение доходной части республиканского бюджета почти на 5 млрд рублей, из которых 4,513 млрд - межбюджетные субсидии, 41 млн - межбюджетные субвенция и 386 млн - иные межбюджетные трансферты. Таким образом, доходы планируется утвердить на уровне 37,7 млрд рублей, что на 3,2 млрд больше, чем первоначальный закон о бюджете на текущий год", - сказал собеседник агентства.

Объем безвозмездных федеральных поступлений в 2021 году составят более 25,8 млрд рублей, расходы планируются на уровне 37,7 млрд рублей, дефицит спрогнозирован в объеме 102 млн рублей. Порядка 70% расходов, это 26,3 млрд рублей, планируется направить в 2021 году на отрасли социальной сферы.

Около 6,5 млрд рублей направят на выплату социальных пособий населению, а также в полном объеме предусмотрены средства на выплаты платежей за неработающее население.

Страховые взносы на обязательное медстрахование предусмотрены в объеме 3,5 млрд рублей, на оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в виде дотаций и субвенций - 7,6 млрд рублей.

На реализацию мероприятий дорожного фонда в предстоящем году планируется выделить более 3,2 млрд рублей. В 2021 году предусмотрен объем погашения по бюджетному кредиту в размере 385 млн рублей. Ожидаемый объем госдолга в следующем году будет на уровне 2,1 млрд рублей.