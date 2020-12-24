Цена российского газа для Белоруссии на 2021 год будет фактически на уровне 2020 года

МИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Цена газа для Белоруссии на следующий год, согласованная Минском и Москвой, практически останется на уровне уходящего года, сейчас она составляет $127 за тысячу кубометров. Об этом сообщила четверг пресс-служба Минэнерго республики по итогам переговоров об условиях поставок российского газа в будущем году.

"Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Беларуси, зафиксированную в межправительственном соглашении о порядке формирования цены на газ, которое подписано в 2011 году", - проинформировали в ведомстве.

В четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2021 году. Их встреча состоялась в Санкт-Петербурге. В ней также принял участие посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Переговоры по определению стоимости природного газа для республики в 2021 году активизировались после того, как в ноябре белорусская сторона погасила задолженность за поставки голубого топлива перед Москвой в размере $300 млн. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отмечал, что расчеты за потребленный газ завершены, у Минска задолженности перед РФ нет. Ранее власти республики заявляли, что хотят добиться "справедливой цены" на газ, исходя из того, что оптовая цена за тысячу кубометров в РФ составляет $80, в то время как по контракту с Москвой Минск должен в текущем году платить $127.