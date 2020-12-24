Кабмин выделит 172 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 172 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в российских регионах в ближайшие три года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем официальном Instagram-аккаунте.

"Сегодня прошло и последнее в году заседание правительства. На нем рассмотрели важный вопрос дорожного строительства. Выделим регионам 172 млрд рублей на ремонт и строительство региональных дорог в 76 субъектах федерации!", - написал он.

Как ранее отметил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства, выделенные средства позволят регионам создать качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы, которые позволят автоматизировать процессы управления трафиком в крупных городах.

В 2020 году, по данным Росавтодора, на ремонт и строительство региональных автодорог было в общей сложности выделено 254,7 млрд рублей, включая средства резервного фонда правительства в размере 100 млрд рублей.