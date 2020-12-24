Беглов сообщил, что тарифы ЖКХ в Санкт-Петербурге вырастут с июля 2021 года на 3,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге с 1 июля 2021 года повысятся на 3,5%, до этого они останутся на текущем уровне. Об этом сообщил в четверг губернатор Александр Беглов в эфире канала "78".

"Я хотел бы, во-первых, заверить жителей нашего города, что с 1 января ничего не повысится. Будет повышение порядка 3,5% с 1 июля 2021 года, но это минимальное повышение. Нам удавалось в течение полутора-двух лет сдерживать режим повышения, мы идем по этому пути. Для нас это очень важно: тарифы не должны расти. Если они растут, они должны минимально расти", - сказал Беглов.

Глава Петербурга отметил, что руководство города ведет переговоры с поставщиками услуг, чтобы они минимизировали свои расходы, так как они впоследствии отражаются на тарифах. "Это удалось с Водоканалом, с "Теплоэнерго" и "Ленэнерго", - добавил он.