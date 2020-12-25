Мишустин в Петербурге встретится с производителями вакцин от коронавируса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 25 декабря, совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где встретится с производителями вакцин от коронавируса, осмотрит научно-производственный центр и примет участие в церемонии запуска первой очереди фармацевтического завода. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"25 декабря М. В. Мишустин совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, - говорится в сообщении. - Председатель правительства встретится с производителями вакцин от новой коронавирусной инфекции и осмотрит научно-производственный центр компании "Биокад" - одного из предприятий, занимающихся выпуском российского препарата "Гам-ковид-вак" ("Спутник V")".

Мишустин также примет участие в церемонии запуска первой очереди нового завода компании "Активный компонент", которая разрабатывает и производит фармацевтические субстанции. Как отмечают в правительстве, ввод в эксплуатацию предприятия в Пушкине позволит увеличить производственные мощности компании. "Инвестиционный проект нацелен на импортозамещение продукции в фармацевтическом секторе промышленности. На полную мощность предприятие выйдет в 2024 году", - указывают в кабмине.

В рамках рабочей поездки также запланирована встреча Мишустина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

В мероприятиях примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов.

О компаниях

"Биокад" - одна из крупнейших российских инновационных биотехнологических компаний, она была основана в 2001 году. Компания объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, систему доклинических и клинических исследований, соответствующих международным стандартам.

В сентябре компанией было подписано соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". По состоянию на 16 декабря 2020 года компанией произведено 863 285 доз (I+II компонент), начались поставки препарата.

"Активный компонент" является одной из ведущих компаний в России по разработке и производству фармацевтических субстанций. Более 14 лет она успешно работает на фармацевтическом рынке, поставляя свою продукцию отечественным производителям лекарственных средств ("Фармстандарт", "Акрихин", "Вертекс", "Озон", "Нижфарм" и другие). Сейчас номенклатурный ряд включает 55 субстанций для производства кардиологических, противовирусных, противогрибковых, антигистаминных лекарственных средств и антибиотиков.