Кабмин выделил Минобороны дополнительные средства на миротворческую миссию в Карабахе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило из бюджета дополнительные средства для Минобороны на миротворческую операцию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью "Красной звезде", опубликованном в пятницу.

"В соответствии с действующим законодательством обеспечение миротворческого контингента осуществляется за счет дополнительного выделения бюджетных средств. Правительством РФ соответствующие решения приняты", - сказала Шевцова.

В частности, деньги предназначены для обустройства российского воинского контингента.

"Также предусмотрены дополнительные выплаты личному составу, принимающему участие в операции по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Они составят два оклада денежного содержания", - уточнила она.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что действия российских миротворцев помогли предотвратить гуманитарную катастрофу на территории Нагорного Карабаха. Лачинский коридор и территория Нагорного Карабаха полностью контролируются подразделениями российских миротворцев.