Платеж энергорынка за снижение тарифов в ДФО уменьшится на 17-18 млрд рублей за пять лет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Корректировка механизма выравнивания тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня позволит сохранить поддержку потребителей в регионе, но сократить при этом надбавку для оптового энергорынка на 17-18 млрд рублей к 2027 году. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

"Снижение надбавки связано с тем, что у нас поэтапно в течение пяти лет ЖКХ и бюджетные предприятия будут уходить. По предварительным оценкам, мы надеемся, что это позволит снизить нагрузку в объеме как минимум 17-18 млрд рублей по истечении пяти лет", - пояснил Сниккарс.

При этом сокращение объема надбавки будет происходить равными долями в течение указанного срока. Таким образом, общий размер надбавки снизится до около 20 млрд рублей с 38 млрд рублей в 2021 году.

В свою очередь, правительство РФ будет регулировать порядок формирования списка потребителей, экономические последствия их исключения, порядок ценообразования и вести учет данных факторов при расчете итогового размера надбавки, уточнил замглавы Минэнерго.

В министерстве напомнили, что Госдума в декабре одобрила поправки в закон "Об электроэнергетике", которые вносят корректировки в механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке до средних по РФ. Они предполагают поэтапное, равными долями, повышение тарифов для части потребителей ДФО до экономически обоснованного уровня: в течение пяти лет - для бюджетных потребителей и предприятий ЖКХ, в течение трех лет - для предприятий ТЭК и крупных промышленных потребителей, включая сферу добычи драгоценных металлов и драгоценных камней. В ведомстве также напомнили, что механизм не влияет на тарифы на электроэнергию для населения.