Правкомиссия одобрила обновленную схему энергоснабжения Восточного полигона

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия на заседании 21 декабря одобрила оптимизированный вариант схемы энергоснабжения Восточного полигона РЖД, который был предложен Министерством энергетики РФ. Об этом журналистам сообщил замглавы Минэнерго Павел Сниккарс.

"Да, одобрила", - сообщил Сниккарс, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в пресс-службе Минэнерго сообщили, что обновленный план предполагает отказ от строительства новых тепловых электростанций в Советской Гавани (260 МВт) и на юге Приморского края (280 МВт) в пользу модернизации Приморской ГРЭС и расширения Партизанской ГРЭС с увеличением установленной мощности на 280 МВт. Реализация плана позволит достичь итоговой экономии на уровне 38 млрд руб.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что правительство одобрило четыре проекта энергоснабжения Восточного полигона общей мощностью 1,4 ГВт. В частности, согласовано строительство ТЭС "Пеледуй" на 456 МВт (Бодайбинский район Иркутской области), расширение угольной Нерюнгринской ГРЭС "Русгидро" на два энергоблока по 215 МВт каждый, новых угольных ТЭС в Советской Гавани (район порта Ванино) на 260 МВт и в Находке на юге Приморского края мощностью до 280 МВт. Совокупные инвестиции в строительство новой генерации могут составить 200-250 млрд рублей.