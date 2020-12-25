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Маск назвал хорошей идеей создание холдинга, объединяющего Tesla и SpaceX

Ранее блогер Дэйв Ли предложил сделать все принадлежащие Маску компании дочерними предприятиями холдинга X

ТАСС, 25 декабря. Предприниматель Илон Маск положительно оценил идею создания холдинга, который мог бы объединить все принадлежащие ему компании. Об этом миллиардер написал в среду в Twitter, комментируя соответствующее предложение блогера Дэйва Ли.

Ли высказал идею создания холдинговой компании X, по отношению к которой полностью или частично принадлежащие Маску Tesla, SpaceX, The Boring Company и Neuralink станут дочерними предприятиями. "Илон, что ты думаешь об этом?", - написал блогер. Маск прокомментировал публикацию Ли, назвав изложенную им концепцию "хорошей идеей".

По последним оценкам журнала Forbes, состояние Маска составляет $147 млрд. Он занимает второе место в списке самых богатых людей мира. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.

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СШАМаск, Илон
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