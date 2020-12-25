Таможня в Приморье оформила первый нефтеналивной танкер, построенный на комплексе "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Находкинская таможня в Приморье оформила первый российский нефтеналивной танкер "Владимир Мономах", построенный на судостроительном комплексе "Звезда". Это был первый опыт таможенного оформления судна, построенного из комплектующих, ввезенных резидентом ТОР, сообщила в пятницу пресс-служба Находкинской таможни.

"Первый российский нефтеналивной танкер "Владимир Мономах", построенный на судостроительном комплексе "Звезда" в городе Большой Камень (Приморский край), в кратчайшие сроки оформила Находкинская таможня <...> Для Находкинской таможни это первый опыт таможенного оформления морского судна, построенного из материалов и комплектующих, ввезенных резидентом территории опережающего социально-экономического развития <...> Несмотря на это, таможенные операции прошли без сбоев, в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

Нефтеналивной танкер типа "Афрамакс" "Владимир Мономах" построен судостроительным комплексом "Звезда", резидентом ТОР "Большой Камень". Сырье и комплектующие для строительства судов ввозятся на верфь с 2018 года и помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Танкеры типа "Афрамакс" называют "зелеными", они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности и могут работать на сжиженном природном газе.