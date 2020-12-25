ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации "Платежный стандарт"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 25 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный стандарт", говорится в сообщении регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

Кредитная организация, не являющаяся участником системы страхования вкладов, по состоянию на 1 декабря 2020 года занимала 395 место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

Деятельность кредитной организации характеризовалась "вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной", отмечается в материалах регулятора.

В ООО РНКО "Платежный стандарт" назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.