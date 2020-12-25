Новый способ копчения позволит рыбному комбинату в ЯНАО повысить производительность на 30%

ТАСС, 25 декабря. Модернизация способа копчения рыбы позволит рыбоперерабатывающему предприятию - ООО "Салехардский комбинат" (Ямало-Ненецкий автономный округ) - повысить производительность более чем на 30% в сегменте горячего копчения, доведя этот показатель до двух тонн в месяц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"В 2021 году объемы производства будут наращиваться. Мы ожидаем, что за счет новой технологии производства ряпушки сибирской горячего копчения производительность в сегменте горячего копчения вырастет более чем на 30% до двух тонн в месяц. Аналогов такой технологии в России нет", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что для внедрения технологии не понадобилось нового оборудования. Технологи предприятия усовершенствовали сам способ горячего копчения рыбы, добившись максимального сохранения полезных свойств и улучшив внешний вид рыбы. "Мы усовершенствовали процесс горячего копчения рыбы, специалисты знают, как сложно при этом виде копчения сохранить все полезные свойства, а главное целостность тушки рыбы, но нам это удалось. Сейчас ряпушка горячего копчения, и изготовленные из нее консервы по своим вкусовым качествам и внешнему виду несколько не уступают всем известным прибалтийским шпротам", - отметил директор производства ООО "Салехардский комбинат" Игорь Парейчук. По его словам, технолог производства устанавливает особые параметры копчения и следит за ними в течение всего процесса, это помогает сохранить в копченой рыбе все ее полезные свойства - незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины, йод.

В пресс-службе подчеркнули, что прием рыбы на комбинате ведется не только у крупных предприятий, но и у национальных общин. "Это практически 20% от всего объема принимаемой рыбы у рыбодобытчиков. Это национальные общины Шурышкарского район, Приуральский район, Горнокнязевская национальная община", - отметили в пресс-службе.

ООО "Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабатывающим предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа. На комбинате производится более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать более 4,5 тыс. тонн рыбы в год, производить порядка 4 млн банок консервов и выпускать иную рыбную продукцию. Предприятие внесено в реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, которая приготовлена из дикой речной рыбы, выловленной в водоемах Крайнего Севера.