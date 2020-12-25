Число участников рынка Хайнаня на конец ноября превысило 1,15 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Общее число участников рынка южной китайской провинции Хайнань на конец ноября текущего года превысило 1,156 млн. Как сообщила газета "Хайнань жибао", из них около 427 тыс. - предприятия, порядка 730 тыс. - индивидуальные предприниматели.

Как пишет издание, с января по ноябрь этого года на острове появилось более 280 тыс. новых субъектов рынка, что на 23,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост отмечен в таких отраслях, как IT-технологии и интернет, финансовые услуги, фармацевтическая промышленность.

Только в ноябре на рынке провинции появилось более 31,1 тыс. новых участников, что на 9% больше в годовом выражении.

В последние годы власти Хайнаня предпринимают активные усилия для оптимизации местной бизнес-среды. Новый виток этой работы был начат после публикации 1 июня программы развития свободного торгового порта, строительство которого ведется в провинции. Согласно этому документу, Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.