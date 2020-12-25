Хайнань в январе - ноябре инвестировал в 19 ключевых проектов на сумму $10,16 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань в течение первых 11 месяцев текущего года инвестировали в 19 ключевых проектов на сумму 66,4 млрд юаней (около $10,16 млрд) в рамках продвижения строительства на острове порта свободной торговли. Об этом сообщил Комитет по развитию и реформе провинции.

Согласно заявлению властей, 12 проектов уже реализованы, остальные находятся на стадии завершения. Среди ключевых инициатив, в которые были осуществлены вложения, - разработка глубоководного газового месторождения Линшуй, которое, как ожидается, введут в эксплуатацию в 2021 году, проект по расширению международного аэропорта Мэйлань в административном центре провинции - городе Хайкоу, инвестиции в научно-исследовательскую деятельность больницы в городе Боао на востоке острова и другие.

В октябре этого года Комитет по развитию и реформе Хайнаня обнародовал план инвестиций в ключевые проекты острова на 2021 год. Он включает вложения в развитие туризма, отрасли высоких технологий, высококачественной сферы услуг и ряд других направлений.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.