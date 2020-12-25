Число позиций в каталоге на портале поставщиков в Москве достигло 1 млн

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Количество стандартных товарных единиц на портале поставщиков в Москве достигло 1 млн. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Стандартная товарная единица (СТЕ) - это позиция каталога товаров, работ и услуг, размещенная на портале. Каждая СТЕ содержит максимально полную информацию о единичной позиции, а также изображение и уникальные характеристики конкретного товара или услуги.

"Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема, а каталог стандартных товарных единиц запущен в 2018 году. Сегодня на портале для заказчиков Москвы и еще 36 регионов страны доступен один миллион уникальных позиций, из которых 485 тыс. были заведены в систему по результатам обработки заявок от поставщиков, еще 515 тыс. сформированы на основании системного анализа востребованности продукции или услуг среди всех государственных контрактов, заключаемых московскими заказчиками. Всего в 2020 году в каталог СТЕ было добавлено больше половины существующего ассортимента - 678 тыс. позиций, а общее количество поставщиков на портале сегодня превышает 206 тыс.", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Самыми активными поставщиками по количеству добавленных в систему стандартных товарных единиц в этом году являются поставщики из Москвы и Московской области, Пермского края, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Преобладающими категориями товаров на портале стали учебная литература, запчасти для автотранспорта, бытовая техника, электроника, а в числе самых востребованных СТЕ оказались медицинские маски, антисептики для рук, бесконтактные инфракрасные термометры и лекарственные средства.