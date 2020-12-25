В Москве получили предложения инвесторов 20 проектов киберспортивных стартапов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Двадцать проектов победителей конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Конкурс оказался востребованным и среди новичков, и среди опытных игроков. На участие в нем было подано 185 заявок. В финале экспертное жюри выбрало 20 самых перспективных проектов. Они получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов" - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой привела пресс-служба.

Кроме того, шесть команд договорились о сотрудничестве между собой, пять нашли заказчиков, а еще три - менторов, уточнила она. Например, проекту Heyplay (автоматизированная турнирная платформа для геймеров-любителей) поступило три предложения о партнерстве, он уже взаимодействует с возможными инвесторами. А авторы симулятора Esports History, передающего историю киберспорта от его зарождения до наших дней, договорились о сотрудничестве с другим проектом и получили маркетинговую поддержку.

"Game Innovators - первая подобная программа правительства Москвы в киберспортивной индустрии. Ее цель - помочь командам из этой сферы организовать коммерческие и пилотные проекты, а также найти ментора в лице лидера рынка", - рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Конкурс был организован Московским инновационным кластером, партнерами выступили "Билайн" и Mail.Ru Group, издатель и разработчик компьютерных игр Wargaming, а также российский киберспортивный холдинг ESforce.

Московский инновационный кластер - платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Участникам доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. В состав кластера входит более 19 тыс. организаций из Москвы и других регионов России.