Греф заявил, что ВВП РФ в 2021 году вырастет на 2-3% при цене нефти $50 за баррель

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Темпы роста ВВП России в 2021 году составят 2-3% при цене на нефть от $50 за баррель. Об этом в пятницу заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

"Прогноз, от которого мы исходим <…> - темпы роста ВВП между 2 и 3 [процентами], нефть, что является ключевым параметром, - за 50 [долларов за баррель], рубль укрепляется", - сказал он.

По словам Грефа, экономическая ситуация в России следующем году должна быть более оптимистичной, чем в текущем.

Ранее глава Сбербанка сообщал о прогнозах падения ВВП в 2020 году на 4,2-4,5% в случае, если во время второй волны коронавируса локдаун не повторится.