Кабмин расширил границы ТОР "Забайкалье" и "Бурятия"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о расширении границ территорий опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" и "Бурятия". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства.

"В частности, в ТОР "Забайкалье" включат новые земельные участки, на которых будут построены социальные и промышленные объекты. В их числе - предприятия по добыче угля, по производству железобетонных изделий и гибкой полимерной упаковки, сельскохозяйственный комплекс по выращиванию картофеля, центр для картинга, мото- и велоспорта. Всего запланировано девять новых проектов. Они позволят создать не менее 228 новых рабочих мест и привлекут в регион более 607 млн рублей частных инвестиций", - говорится в сообщении.

К ТОР "Бурятия" присоединят один из участков Мухоршибирского района, где в 2021 году появится инновационный дата-центр для владельцев серверного оборудования. Отмечается, что проект поможет создать около 100 новых рабочих мест и привлечь более 691 млн рублей частных инвестиций.

О территориях

На российском Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. Всего на Дальнем Востоке создано 20 территорий опережающего развития.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года. За год существования территории опережающего развития ее резиденты инвестировали в экономику региона 19 млрд рублей и создали 378 рабочих мест. Было заключено 17 соглашений с инвесторами, которые должны вложить 131 млрд рублей и создать более 5,2 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.

Территория опережающего развития "Бурятия" создана в июне 2019 года. Якорными резидентами ТОР стали две компании с проектами по созданию крупного птицеводческого предприятия и транспортно-логистического комплекса. Также статус резидентов ТОР получили компания "Курорты Бурятии" и ООО "Центр ядерной медицины в Улан-Удэ".