Новак назвал оптимальный для рынка диапазон цены на нефть

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России считает диапазон цены нефти от $45 до $55 оптимальным для текущей рыночной ситуации, это позволяет, с одной стороны, не перегреть рынок, с другой - поддержать производителей. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45-55 за баррель - это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - заметил он.

Глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен ранее говорил, что стоимость нефти Brent может снижаться на новостях о более заразном штамме коронавируса, который может ускорить темпы заражения и привести к новым локдаунам. Это может приостановить набранный рост котировок или даже откатить их назад, к отметке $46 за баррель в краткосрочной перспективе.

14 декабря Великобритания объявила об обнаружении новой мутации коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. ВОЗ заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.