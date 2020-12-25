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Глава Ростеха оценил российский автомобиль Aurus

Сергей Чемезов отметил, что лично управлял им и считает его не хуже импортных машин

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов начал использовать вместо иностранного автомобиля люксовый российский Aurus Senat. Об этом сам Чемезов сообщил ТАСС.

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"Действительно, пересел на Aurus. Комфортная машина, интересная. Уровень исполнения - это и салон, и техническая "начинка", и дизайн - очень высокий", - сказал он.

Чемезов добавил, что лично управлял этим автомобилем. "Не мог устоять - сам садился за руль, чтобы попробовать. Мотор мощный, машина идет очень хорошо. Ничуть не хуже импортных машин такого класса", - отметил глава госкорпорации.

Он напомнил, что предприятия Ростеха участвовали в процессе создания автомобиля, и отметил, что производители использовали множество нестандартных идей и учли даже такие мелкие детали, как, например, форма задней двери. " Казалось бы, ну седан, ну что там мучиться, сделали обычную дверь и все. Но у большинства автомобилей вот эта задняя часть с низко падающей линией не удобна для посадки людей высоких или людей с большим весом. А здесь даже такие мельчайшие детали учтены", - сказал он.

"Менять эту машину на Mercedes не планирую", - подытожил Чемезов.

Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Также на Aurus ездит глава Минпромторга Денис Мантуров.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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