Глава Ростеха оценил российский автомобиль Aurus

"Действительно, пересел на Aurus. Комфортная машина, интересная. Уровень исполнения - это и салон, и техническая "начинка", и дизайн - очень высокий", - сказал он.

Чемезов добавил, что лично управлял этим автомобилем. "Не мог устоять - сам садился за руль, чтобы попробовать. Мотор мощный, машина идет очень хорошо. Ничуть не хуже импортных машин такого класса", - отметил глава госкорпорации.

Он напомнил, что предприятия Ростеха участвовали в процессе создания автомобиля, и отметил, что производители использовали множество нестандартных идей и учли даже такие мелкие детали, как, например, форма задней двери. " Казалось бы, ну седан, ну что там мучиться, сделали обычную дверь и все. Но у большинства автомобилей вот эта задняя часть с низко падающей линией не удобна для посадки людей высоких или людей с большим весом. А здесь даже такие мельчайшие детали учтены", - сказал он.

"Менять эту машину на Mercedes не планирую", - подытожил Чемезов.

Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Также на Aurus ездит глава Минпромторга Денис Мантуров.