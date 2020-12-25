Греф: Сбербанк перестанет продавать сложные финансовые инструменты простым инвесторам

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сбербанк перестанет продавать неопытным инвесторам сложные финансовые инструменты, заявил в пятницу глава банка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

Центральный банк РФ в декабре 2020 года рекомендовал кредитным организациям не продавать населению сложные инвестиционные продукты до тех пор, пока регулятор не начнет тестирование граждан на знание рисков рынка.

"Они [ЦБ] приняли решение мягкое, в виде рекомендации. Но мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать", - сказал Греф.

По его словам, Сбербанк продолжит работать с ЦБ над созданием законодательства, которое позволит выпускать сложные финансовые инструментов на рынок с соответствующими ограничениями.

В начале ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что все больше физических лиц выходит на фондовый рынок. Глава регулятора также не исключила возможности изменения законодательства для дополнительной защиты розничных инвесторов в случае такой необходимости на фоне роста интереса к фондовому рынку.