Мишустин утвердил правила поддержки венчурных проектов за счет средств бюджета

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила господдержки венчурных проектов (инновационных стартапов), призванные упростить финансирование перспективных инициатив и снизить риски. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"В России будет действовать единый подход к финансированию венчурных проектов за счет средств бюджета", - говорится в сообщении о подписании Мишустиным соответствующего постановления.

Как отметили в кабмине, документ позволит унифицировать регулирование в сфере венчурных инвестиций, что "упростит финансирование перспективных проектов, снизит риски участия в таких инициативах и в конечном итоге простимулирует технологическое развитие российской экономики".

В правилах закрепляется понятийный аппарат и уточняются термины, связанные с венчурными инвестициями, а также устанавливаются принципы оценки эффективности вложений. "Отдельно прорабатываются критерии целевого использования бюджетных средств, что позволит избежать неоднозначных трактовок в этом вопросе", - заметили в пресс-службе. Также вводятся особые правила, необходимые для определения допустимого уровня рисков.

"Постановление также закрепляет требования к проведению экспертиз и мониторингу венчурных проектов, что поможет более эффективно контролировать, как используются бюджетные средства", - сообщили в правительстве.