Атомный ледокол "Арктика" пройдет тестовые испытания на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Современный атомный ледокол "Арктика", введенный в эксплуатацию в октябре этого года, пройдет тестовые ледовые испытания в Дудинке на севере Красноярского края. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Александр Усс.

Атомный ледокол "Арктика" - первый из серии 22220, был заложен на Балтийском заводе (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года.

"Ожидается, что на ледовые испытания в Дудинку придет поработать в тестовом режиме новый российский ледокол "Арктика", - сказал Усс. Губернатор добавил, что при реализации проекта нефтедобычи "Восток Ойл" на севере региона введут в эксплуатацию 50 судов различного типа, в том числе нефтеналивные танкеры и суда обеспечения.

Атомоходы проекта 22220 имеют двухосадочную конструкцию, которая позволяет им работать как как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации. Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути.

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