Оператор перевозок по Крымскому мосту намерен запустить из Крыма туристический поезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Оператор пассажирских перевозок по железнодорожной части Крымского моста "Гранд Сервис Экспресс" намерен в 2021 года запустить из Крыма туристический поезд, сообщил в пятницу в эфире радио "Крым" генеральной директор компании-перевозчика Александр Ганов.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто год назад. Первый пассажирский поезд пришел 25 декабря 2019 года в Севастополь, второй - 26 декабря в Симферополь.

"Есть идея запустить несколько туристических поездов в Крыму, очевидно, что это будет делаться силами нашей пригородной компании. Мы думаем сейчас над этим. Обязательно в 2021 году реализуем, попробуем запустить туристический поезд из Крыма на территорию материка и подумаем над точками приложения наших усилий", - сказал Ганов.

Он не уточнил, какие услуги будут предлагать туристам в этом поезде и чем он будет отличаться от обычных маршрутов. При этом Ганов отметил, что в расписании следующего года появится несколько новых направлений.

"Мы уже продлили и продаем на зиму билеты на поезда из Перми, Омска. Раньше поезд у нас ходил только до Екатеринбурга. Кроме того, запустили новый поезд из Смоленска. Продлен также маршрут до Астрахани, Астрахань - Симферополь новый поезд появился. Все достаточно активно, и думаю, что эти дополнительные маршруты позволят нашим пассажирам напрямую добираться до Крыма в более комфортных условиях", - отметил гендиректор.

Ганов также оценил перспективы железнодорожного маршрута вдоль черноморского побережья России. "Мы пробовали, в летнем расписании был поезд на Адлер. Пока не могу сказать, что он был сверхуспешен. Мне кажется, что это больше вопрос информированности и именно стыковки с туристическими направлениями. Человек должен не просто покупать билет на поезд, а покупать путешествие, тога это будет востребовано", - сказал руководитель компании-перевозчика.

О поездах в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, является первым частным железнодорожным перевозчиком страны. Компания работает на 16 маршрутах. С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Поездами "Таврия" перевезено свыше 1,1 млн пассажиров.

Поезда "Таврия" также связывают Симферополь с Пермью, Омском, Смоленском, Астраханью, Кисловодском, Вологдой, Адлером, а также Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом и Евпаторию с Москвой. Самый протяженный маршрут "Таврии" между Омском и Симферополем - 4 236 км. Ранее Ганов сообщал, что в 2021 году также появятся новые ж/д направления "Таврии", которые свяжут Симферополь в том числе с Мурманском, а Феодосию - с Москвой и Петербургом.