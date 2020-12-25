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Forbes: состояние основателя Alibaba снизилось на $3,6 млрд после обвала акций компании

Стоимость ценных бумаг обвалилась после того, как Управление по контролю за рынком КНР приступило к расследованию из-за подозрения в нарушении антимонопольного законодательства
Джек Ма Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Джек Ма
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Основатель Alibaba Джек Ма (китайское имя - Ма Юнь) потерял $3,6 млрд вслед за обвалом акций компании. Его состояние сократилось на 5,87%, следует из данных, опубликованных в пятницу в разделе World real-time billionaires на сайте журнала Forbes, где отслеживается состояние богатейших людей мира.

Накануне стоимость ценных бумаг Alibaba обвалилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 13,3%, а на Гонконгской торговой площадке - на 8,1%. Это случилось после того, как Управление по контролю за рынком КНР приступило к проведению расследования в отношении Alibaba в связи с подозрением в нарушении антимонопольного законодательства. Компания подозревается в проведении политики принуждения, когда из двух возможных вариантов у потребителя для выбора остается только один.

В Alibaba заявили, что будут оказывать содействие контролирующим ведомствам в расследовании.

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