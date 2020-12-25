Гражданам Узбекистана упростили процедуру получения разрешений на работу в России

ТАШКЕНТ, 25 декабря. /ТАСС/. Уполномоченные ведомства Узбекистана и России подписали документы, упрощающие процедуры организованного выезда узбекистанских трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. Об этом в пятницу сообщило информационное агентство "Дунё" ("Мир") при МИД республики.

По данным "Дунё", соглашение подписали в Москве представители агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана, ФГУП "Паспортно-визовой сервис" при МВД России и государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный миграционный центр".

"Цель подписания документов - упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России", - говорится в сообщении. Отмечается, что, в соответствии с соглашением, при миграционных центрах в Узбекистане будут открыты офисы, которые правомочны оформлять разрешения на работу в России.

Ранее сообщалось, что Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило МВД России открыть в 2021 году на территории республики представительство паспортно-визовой службы России.

По данным профильных ведомств республики, в России на заработках находится примерно 1,5 млн граждан Узбекистана, население которого составляет 34,2 млн человек.