Совфед одобрил закон об особом порядке закупок для Крыма и Севастополя по содержанию дорог

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, регламентирующий особый порядок закупок для Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Документ был инициирован депутатами Госдумы Глебом Хором, Константином Бахаревым и Дмитрием Беликом ("Единая Россия").

Необходимость внесения изменений обусловлена нормами № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обязывающими заказчиков по результатам проведения процедуры торгов заключить контракт с подрядчиком, предложившим более низкую цену контракта.

В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию, указывают авторы документа.

"Решение данной проблемы возможно путем определении на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения, находящихся в государственной собственности Республики Крым или муниципальной собственности муниципальных образований Республики Крым", - говорится в пояснительной записке.

Принятый документ дополняет закон о контрактной системе, "предусмотрев возможность установления до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь особого порядка выбора способа определения поставщика в целях осуществления закупок работ по содержанию автодорог, искусственных дорожных сооружений, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Республики Крым, выполняемых исполнительным органом госвласти Крыма, проводящим государственную политику в транспортно-дорожном комплексе, или подведомственным этому органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением или унитарным предприятием".