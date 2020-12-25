Ретейлеры рассказали о популярных покупках россиян перед Новым годом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россияне в преддверии Нового года чаще всего покупают электронику, игрушки, а также особое внимание в этом году из-за пандемии уделяют товарам для обустройства дома и бытовой технике. Об этом ТАСС сообщили опрошенные ретейлеры.

"Традиционно желанным подарком для многих являются товары в категории "электроника" (наушники, игровые приставки, фитнес-браслеты и даже телевизоры) - продажи этой категории на Ozon в декабре выросли на 65% год к году. Еще одной категорией, пользующейся спросом в качестве новогоднего подарка, является мелкая бытовая техника - спрос на нее с первых чисел декабря вырос также в 1,6 раза", - сообщили в Ozon.

Повышенным спросом в декабре в "М.Видео" и "Эльдорадо" пользуются смартфоны и планшеты - спрос на них вырос примерно на 40% и 60% соответственно, спрос на цифровые аксессуары увеличился на 20-30%. В качестве подарков в этом году также выбирают беспроводные колонки, игровые консоли, аксессуары для геймеров и игры (хитом стал Cyberpunk 2077).

"В этом году по сравнению с прошлым мы также видим растущую популярность товаров для кухни (кофемашины, грили, блендеры, чайники). Многие семьи в декабре делают крупные домашние покупки, например, телевизоры с большой диагональю. Чаще, чем в прошлом году, стали обновлять технику для дома (холодильники, посудомоечные машины, пылесосы, микроволновые печи)", - сообщили в "М.Видео - Эльдорадо".

Покупатели "Яндекс.Маркета" чаще всего выбирают наушники и умные колонки. "В этом году спрос на такие товары особенно высокий - 21 декабря россияне сделали на 369% заказов наушников и 373% заказов умных колонок больше, чем 14 декабря", - сообщили в компании.

По данным "Ситилинк", наибольшим интересом у покупателей в предновогодний период (данные на 14-23 декабря) пользуются смартфоны, переносные жесткие диски, умные колонки, напольные весы и беспроводная гарнитура. В этом году в "Ситилинк" покупатели сделали на 6% больше покупок, чем за аналогичный период прошлого года.

В "Связном" за последние семь дней рост продаж относительно аналогичного периода ноября составил 58% в количестве и на 51% в выручке. Популярностью пользуются смартфоны, наушники, аксессуары, телефоны, умные часы и браслеты, планшеты, портативные колонки, крупная бытовая техника и мелкая бытовая техника.

Чаще всего перед Новым годом на AliExpress заказывают электронику, особенно смартфоны, игрушки и товары для хобби. В Wildberries cпрос на ноутбуки вырос в 3,5 раза, а на планшеты - более чем в 2 раза.

Тренды

В этом году на фоне пандемии ретейлеры отметили несколько тенденций изменения покупательских предпочтений россиян при выборе подарков к Новому году. Так, у многих россиян отменились планы на поездки в новогодние каникулы, а деньги, отложенные на путешествия, покупатели использовали на подарки и празднование Нового года дома, отмечают в Ozon и Wildberries.

"Мы обратили внимание на стремление россиян приобретать более дорогостоящие подарки для родных и близких, что стало возможным благодаря экономии средств из-за снижения социальной активности и отсутствия заграничных поездок на новогодних каникулах. Например, средняя сумма покупки подарочных наборов косметики в период с 1 по 23 декабря увеличилась на 21% по сравнению с декабрем 2019 г., а их продажи в штуках выросли на 102%. Средняя сумма покупки набора декоративной косметики - на 23% (рост продаж в штуках на 227%), а подарочного набора сладостей - на 23% (рост продаж в штуках на 185%)", - сообщили в Wildberries.

В Ozon средний чек в декабре на электронику и мелкую бытовую технику вырос более чем на 30% в годовом сопоставлении. "Это подтверждает, что россияне больше тратят на подарки для родных и близких", - отметила интернет-площадка. В магазинах "Стокманн" средний чек также вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом в 2019. В "Ситилинк" средний чек с 14 по 23 декабря вырос на 25% и превысил 8 тыс. руб. В "Связном" средний чек в декабре относительно аналогичного периода в 2019 года увеличился на 42%, до 5,2 тыс. руб.

Россияне также стали чаще приобретать в подарок ювелирные украшения, отметили в Wildberries. Их продажи в штуках в период с 1 по 23 декабря выросли на 87% год к году. "Еще одна заметная тенденция - выбор в пользу практичных подарков, которые помогают обустроить быт во время дистанционной работы из дома. Спрос на холодильники вырос на 165%, а на микроволновые печи и кофемашины - на 84%. Постельное белье стали приобретать на 144% чаще, а домашние халаты и настольные игры - на 116%", - сообщил ретейлер. Также из-за более холодной зимы в этом декабре очень востребованы натуральные (+83%) и искусственные (+61%) шубы, головные уборы (+95%). При этом покупатели стали реже приобретать в качестве подарков свитера, шарфы и носки, которые пользовались популярностью в прошлые годы, отметили в Wildberries.

Также ретейлер указал, что в этом году онлайн-покупки для своих внуков активно совершают покупатели старше 55 лет, доля которых среди онлайн-покупателей продолжает расти.

Товары для дома

В декабре популярностью пользуются и товары для дома, особенно посуда и кухонные принадлежности. На "Яндекс.Маркете" в среднем на такой подарок россияне готовы потратить около 1,5 тыс. руб., а самым популярным товаром в категории стал набор ножей. За первые недели работы рождественского базара в "Стокманн" в этом году популярностью пользовались товары для сервировки (например, столовый сервиз - рост на 250%), кухонный текстиль (+14%), кухонные принадлежности (+98%), новогодний декор (+3%). "Из чего мы делаем вывод, что покупатели готовятся праздновать Новый год дома", - отметил ретейлер.

В магазинах Jysk покупатели отдают предпочтение свечам и подсвечникам в новогодней тематике. "Еще неделю назад в топах были гномы и елочные игрушки, а также праздничная упаковочная бумага. По всей видимости, люди приготовили подарки, уже украсили свои елки и теперь создают волшебную атмосферу в своих домах", - считает ретейлер. Основными лидерами продаж в IKEA, как сообщили в компании, сейчас являются предметы для праздничного стола: салфетки, тарелки и бокалы.

Игрушки

На "Яндекс.Маркете" наибольшей популярностью у россиян сейчас пользуются детские товары. Чаще всего клиенты маркетплейса покупают в качестве подарков на Новый год игрушки и игры (в основном конструкторы). С 14 по 21 декабря количество таких заказов увеличилось на 337%, а средний чек составил около 2,3 тыс. руб. Продажи игрушек на Ozon выросли на 81% в годовом сопоставлении. "Продажи товаров для хобби и творчества в декабре растут на 55% в годовом соотношении. Дополняют детские подарки сладкими наборами, продажи которых в декабре выросли в 4,7 раза год к году", - сообщили в компании.

Продажи мягких игрушек на Wildberries в годовом сопоставлении увеличились на 123% в годовом сопоставлении, машинок - на 118%, конструкторов - на 81%, железных дорог - на 68%, кукол - на 51%. В "Детском мире" повышенным спросом пользуется продукция производителей Mattel, MGA Entertainment, LEGO, Spin Master и Hasbro.

В "М.Видео" и "Эльдорадо" детям покупают радиоуправляемые игрушки, дроны, умные часы с GPS.