Роскосмос подал иск в суд к РКЦ "Прогресс" за ненадлежащее исполнение обязательств

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Роскосмос подал иск в Арбитражный суд Москвы к Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Роскосмоса к РКЦ "Прогресс", следует из картотеки дел. Оно пока не принято к рассмотрению. Сумма исковых требований составляет 4,7 млрд рублей.

"Госкорпорация "Роскосмос", согласно требованиям законодательства РФ, обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам", - отметили в Роскосмосе.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет-носителей "Союз", разработчиком спутников, в том числе "Ресурс-П". В октябре Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса "Амур-СПГ", включающего ракету с метановым двигателем.