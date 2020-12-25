Россия заняла третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия по числу установленных камер для видеонаблюдения заняла третье место в мире, уступив Китаю и США. Так, на 1 тыс. человек в России приходится 93 камеры, говорится в исследовании информационного аналитического агентства TelecomDaily.

Сегодня в России насчитывается около 13,5 млн камер, в то время как в Китае их 200 млн, в США - 50 млн. По числу камер на 1 тыс. человек при этом лидирует США (152,8 камеры), следом идут Китай (143,6) и Россия (93,2), отмечается в исследовании.

В целом рынок облачного видеонаблюдения в мире остается одним из самых быстрорастущих сегментов IT. В 2019 г. его объем составлял $1,55 млрд, по итогам 2020 г. он прогнозируется на уровне $1,83 млрд. К 2024 г. рынок достигнет $2,75 млрд и вырастет за пять лет почти в 2 раза.

Рынок видеонаблюдения в России

В России по итогам 2019 года объем рынка превысил 2,76 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 годом на треть. Согласно предварительным прогнозам на 2020 г., рынок заработает 3,53 млрд руб., а к 2024 году выручка в этом секторе увеличится в 2,3 раза, до 6,36 млрд руб., отмечают в TelecomDaily.

Чуть менее 90% выручки в этом сегменте, согласно прогнозам на 2020 год, генерировали B2B-компании, физические лица - около 9%, госсектор (B2G) - 1,4%, B2B2C-клиенты - 1,1%. На рынке для частных лиц лидирует "Ростелеком", который занимает 86%. Далее идет компания Invideon - 5%, МТС и МГТС - 2%, "Новотелеком" - 1,5%. Остальные компании контролируют 5,3% общего объема.

В секторе B2B2C, нацеленном на конечного пользователя, рынок поделен между несколькими компаниями и проектами. Здесь лидирует "Мой двор", который по франчайзинговой схеме удерживает 46% рынка. У "ЭР-Телекома" - 17% выручки, у "Ростелекома" - 15%, у Invideon - 8%, у остальных - менее 12%, следует из данных TelecomDaily.