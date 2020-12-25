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Минэкономразвития улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году до 3,8%

Ранее прогноз составлял 3,9%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития улучило прогноз снижения ВВП России в 2020 году до 3,8% вместо прогнозируемых ранее 3,9%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"После снижения во втором квартале экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП 2020 года - минус 3,8%, практически совпадает с августовским прогнозом (-3,9% - прим. ТАСС)", - заявил министр.

Он отметил, что нижнюю точку спада РФ прошла лучше, чем ожидалось, и восстановление пошло быстрее. "Это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами поддержки населения и бизнеса", - подчеркнул Решетников.

Кризис не приобрел в РФ системного характера благодаря антикризисным мерам правительства, отметил министр.

Сегодняшняя ситуация - лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого роста экономики РФ, подчеркнул он.

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