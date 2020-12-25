В правительство внесли новую госпрограмму развития Арктической зоны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Государственная программа развития Арктической зоны внесена в правительство России. Как сообщил в четверг вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики, объем финансирования до 2024 года составит 19,5 млрд рублей.

"В правительство внесена новая государственная программа развития Арктической зоны. Ее объем финансирования до 2024 года составит 19,5 млрд рублей. В первую очередь указанные средства будут направлены на поддержку реализации инвестиционных проектов, благодаря которым в Арктике в ближайшие четыре года появится 30 тыс. новых рабочих мест", - сказал Трутнев.

По его словам, одна из главных задач программы - сделать создаваемые рабочие места доступными для местных жителей. Для этого, по мнению Трутнева, у людей должен быть "необходимый набор компетенций, востребованных на рынке труда".

"Система профессионального образования в Арктике должна соответствовать потребностям экономики. С этой целью в федеральном бюджете предусмотрено дополнительно 1,5 млрд рублей на развитие Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова в Архангельске. Кроме того, в соответствии с решением правительства РФ консорциум во главе с университетом вошел в 15 научно-образовательных центров, которые получат господдержку на исследования и разработки мирового уровня", - отметил Трутнев.

В сентябре Минвостокразвития опубликовало проект новой госпрограммы социально-экономического развития Арктической зоны РФ на 2021-2024 годы с бюджетным финансированием свыше 22,6 млрд рублей. Предполагается, что мероприятия программы привлекут в макрорегион 490 млрд рублей внебюджетных инвестиций до 2025 года. Ожидаемое число резидентов Арктической зоны в ходе реализации госпрограммы должно составить 250, а количество созданных рабочих мест - 28,5 тыс.