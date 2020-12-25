Развожаев сообщил, что освоение средств ФЦП в Севастополе составит до 95% в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Средства федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся Севастополя, в 2020 году будут освоены в больших объемах, чем годом ранее - показатель составит до 95%, сообщил губернатор Михаил Развожаев в пятницу на очередной сессии заксобрания.

"В 2020 году мы стремимся к освоению программы выше 95%. Все мероприятия, которые должны быть начаты в 2020 году, законтрактованы. На сегодня кассовое исполнение составляет 75%", - сказал Развожаев.

Ранее в Счетной палате РФ сообщали, что ФЦП в Севастополе не была полностью выполнена и в прошлые годы: в 2019 году кассовое исполнение по программе составило 92,14 млрд рублей, что на 36 млрд рублей (28,1%) меньше показателя сводной бюджетной росписи, за 2018 год недовыполнение составило 10,6%. По состоянию на 1 сентября 2020 года было освоено только 37,6% из более чем более 126 млрд рублей, заложенных на этот год.

Развожаев уточнил, что среди введенных в 2020 году объектов ФЦП газопроводы в пригородных селах, пять котельных, два детских сада и школа, седьмой этап трассы "Таврида", две подстанции скорой помощи и другие.

ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году - 82,26 млрд рублей, в 2023-м - около 150,1 млрд. На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей.