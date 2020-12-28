В России ввели повышенную ставку НДФЛ. Кто будет платить больше?

Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что превышает обозначенные 5 млн рублей. То есть если годовой доход составит, например, 6 млн рублей, то с первых 5 млн рублей возьмут 13% НДФЛ, или 650 тыс. рублей, а с оставшегося миллиона рублей — еще 15%, или 150 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма налога в этом случае составит 800 тыс. рублей.

Ставка налога 15% будет распространяться почти на все налогооблагаемые доходы плательщика, в том числе доходы от инвестиций, аренды имущества и т.п. Вот если после применения всех налоговых вычетов доход окажется меньше 5 млн рублей, то ставка налога для него останется 13%.

Кроме того, поправки ко второму чтению законопроекта дополнительно исключили из-под повышенного налогообложения некоторые виды доходов: например, от продажи квартиры или машины или от получения страховки. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это справедливо: "Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка 13%".

При этом не все доходы граждан в принципе облагаются НДФЛ. Так, под его действие не попадают госпособия, пенсии и т.п. Полный список содержит статья 217 Налогового кодекса. Например, за проданную недвижимость вообще не придется платить налог, если она пробыла у вас в собственности пять лет (в некоторых случаях три года).