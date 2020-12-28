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В России ввели повышенную ставку НДФЛ. Кто будет платить больше?

© Антон Вергун/ТАСС

В 2021 году в России вступает в силу закон, который предполагает поправки в Налоговый кодекс и поднимает ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для некоторых категорий граждан. С привычных 13 до 15%.

Кто будет платит больше?

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Те, кто зарабатывает в год больше 5 млн рублей. Это чуть больше 416 тыс. рублей в месяц.

По закону НДФЛ платят налоговые резиденты и те, кто ими не являются, но получают доход от источников в России. По действующим нормам налоговым резидентом РФ человек признается, если проводит в стране не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Повышение ставки затронет только 1% работающих россиян, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Какая сумма из этих доходов будет облагаться налогом по повышенной ставке?

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Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что превышает обозначенные 5 млн рублей. То есть если годовой доход составит, например, 6 млн рублей, то с первых 5 млн рублей возьмут 13% НДФЛ, или 650 тыс. рублей, а с оставшегося миллиона рублей — еще 15%, или 150 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма налога в этом случае составит 800 тыс. рублей.

Ставка налога 15% будет распространяться почти на все налогооблагаемые доходы плательщика, в том числе доходы от инвестиций, аренды имущества и т.п. Вот если после применения всех налоговых вычетов доход окажется меньше 5 млн рублей, то ставка налога для него останется 13%.

Кроме того, поправки ко второму чтению законопроекта дополнительно исключили из-под повышенного налогообложения некоторые виды доходов: например, от продажи квартиры или машины или от получения страховки. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это справедливо: "Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог 5 млн рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка 13%".

При этом не все доходы граждан в принципе облагаются НДФЛ. Так, под его действие не попадают госпособия, пенсии и т.п. Полный список содержит статья 217 Налогового кодекса. Например, за проданную недвижимость вообще не придется платить налог, если она пробыла у вас в собственности пять лет (в некоторых случаях три года).

Когда надо будет платить?

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Предполагается, что новая схема расчета НДФЛ распространится на доходы, полученные начиная с 1 января 2021 года. Если доходы налогоплательщика по итогам года превысят в сумме 5 млн рублей, налоговики сами рассчитают размер дополнительного налога и направят уведомление о необходимости уплатить его в бюджет.

Хотя если вы работаете по трудовому договору и у вас нет других источников дохода, то самому заниматься его декларированием и не придется — за сотрудника налоги, как правило, перечисляет работодатель, а заработную плату вы получаете уже за вычетом НДФЛ.

На что пойдут дополнительные налоги?

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По предварительным оценкам, введение прогрессивной шкалы НДФЛ в таком виде поможет собрать в бюджет дополнительно около 60 млрд рублей в год. Как обещают власти, у этих денег конкретная цель — лечение детей с "редкими, так называемыми орфанными заболеваниями".

"Причем это именно дополнительное финансирование — все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены", — уточнил Вячеслав Володин.

Еще о том, как отказ от плоской шкалы НДФЛ может повлиять на российскую экономику, читайте в материале нашего колумниста. А здесь мы писали об истории, как менялся НДФЛ в России.

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