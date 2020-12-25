Решетников: кризис не приобрел в РФ системного характера благодаря мерам правительства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Кризис в России не приобрел системного характера благодаря мерам правительства, удалось также предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия. По итогам 11 месяцев 2020 года производство в обрабатывающей промышленности вышло практически на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве видим прирост +1,5%, стабилизировались темпы и в строительстве", - сказал министр.

По словам главы Минэкономразвития, восстановление экономики напрямую связано с принятыми антикризисными мерами правительства. При этом он подчеркнул, что сдерживающее влияние на восстановление физических показателей промышленности оказывает соглашение ОПЕК +.

Инструменты для развития

Ситуация в экономике РФ - это лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого роста, у правительства есть инструменты для возвращения к развитию экономики, заявил Решетников.

"Сегодняшняя ситуация - лишь отклонение, а не уход с траектории устойчивого развития, с траектории роста экономики. При этом именно с инвестициями, с развитием малого и среднего бизнеса, а значит и с деловым климатом, мы связываем восстановление и дальнейшее развитие экономики. И от тех решений, которые с вами приняли и еще примем, зависит, на какую траекторию экономического роста мы выйдем", - отметил он.

По словам министра, ключевыми для восстановления экономики являются 4 направления: регуляторная реформа (она включает регуляторную гильотину и новую модель контроля и надзора), механизм "Трансформация делового климата", вопросы защиты частных инвестиций и адаптация законодательства к новой постковидной реальности.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что России в ближайшие 3-4 года необходимо изменить модель экономики и найти новые источники роста. По его словам, новые меры развития российской экономики, такие как ускорение инвестиций и рост сектора малого и среднего предпринимательства, увеличение несырьевого неэнергетического экспорта и повышение производительности труда, могут увеличить рост ВВП на 1,5-2 процентного пункта ежегодно до 2024 года.