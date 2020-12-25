Банк России присвоил статус центрального контрагента НКО ЦК РДК

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России с 25 декабря присвоил статус центрального контрагента и выдал лицензию на осуществление банковских операций Небанковской кредитной организации - центральному контрагенту РДК (НКО ЦК РДК), а также переоформил лицензию на осуществление клиринговой деятельности, сообщается на сайте регулятора.

"Присвоение НКО ЦК РДК (АО) статуса центрального контрагента осуществлялось в соответствии с переходными положениями Федерального закона от 29.12.2015 № 403-ФЗ2, касающимися юридических лиц, до дня вступления в силу этого закона не являющихся кредитными организациями и осуществляющих функции центрального контрагента", - отмечается в сообщении ЦБ.

На дату вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ функции центрального контрагента осуществляли три организации: банк "Национальный Клиринговый Центр", "Клиринговый центр МФБ" и "Расчетно-депозитарная компания".

Таким образом, "Расчетно-депозитарная компания" является третьей и последней организацией, которой Банк России присвоил статус небанковской кредитной организации - центрального контрагента в соответствии с вышеуказанным федеральным законом.