Минэкономразвития РФ поддержит создание в Адыгее горнолыжного курорта Лагонаки

МАЙКОП, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство экономического развития России будет поддерживать создание нового горнолыжного курорта "Лагонаки" в Адыгее, строительство которого предусматривается в том числе по индивидуальной программе социально-экономического развития республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона по итогам рабочей встречи в Москве главы республики Мурата Кумпилова с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития будет поддерживать создание нового горнолыжного курорта в Адыгее. При этом важно, чтобы финансирование проекта за счет частных инвестиций было синхронизировано с графиком реализации индивидуальной программы развития региона", - говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Лагонаки" призван стать еще одним драйвером развития не только туризма, но и всей экономики региона. В соответствии с проектом планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников различного класса. Реализация проекта позволит создать около 2 тыс. рабочих мест. В рамках индивидуальной программы развития республики предусмотрено строительство дорожной инфраструктуры, а также электроснабжение курорта, пояснили в пресс-службе.

"Вместе с уже существующими и проектируемыми курортами, такими как Архыз и Мамисон, мы получим целую сеть региональных курортов на Кавказе. Это позволит сформировать уникальный горнолыжный кластер на юге России", - цитирует главу Минэкономразвития пресс-служба главы региона.

В 2021 году Адыгея получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на реализацию индивидуальной программы. Средства будут направлены в том числе на реконструкцию дороги Даховская - плато Лагонаки, газораспределительной станции в поселке Краснооктябрьском и обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных под строительство жилья многодетным семьям, добавили в пресс-службе.

Об индивидуальной программе Адыгеи

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.

В апреле 2020 года была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы, документ подписан председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Для реализации мероприятий индивидуальной программы до 2024 года из федерального бюджета региону будет выделено 5 млрд рублей. Согласно распоряжению правительства России, в 2020-2022 годах в федеральном бюджете уже предусмотрены средства для реализации индивидуальной программы Адыгеи - ежегодно по 1 млрд рублей.