Минэкономразвития РФ предлагает признать Кавминводы единым курортным регионом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает признать расположенные в Ставропольском крае курорты федерального значения Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск единым курортным регионом Кавказские Минеральные Воды. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в министерстве.

Министерство провело анализ нормативно-правовой базы, по итогам которого выявило проблемные вопросы, препятствующие полноценному социально-экономическому развитию Кавминвод, а также одновременное применение в отношении него двух правовых режимов, содержание которых не в полной мере совпадает друг с другом.

"Данную коллизию предлагается урегулировать на уровне решения правительства Российской Федерации, в частности Минэкономразвития России разработан соответствующий проект постановления, которым предлагается в соответствии с действующим законодательством признать расположенные в Ставропольском крае курорты федерального значения Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск единым курортным регионом Кавказские Минеральные Воды, а также признать утратившими силу некоторые противоречащие действующему законодательству нормативные правовые акты", - сообщили в министерстве.

Как подчеркнули в Минэкономразвития, сложившаяся в настоящий момент ситуация порождает правовую коллизию, которую невозможно разрешить в рамках существующей нормативной базы, включая несоответствие определения понятия курортного региона "Кавказские Минеральные Воды" и различные режимы осуществления хозяйственной деятельности на его территории. "Данные противоречия могут создать коррупциогенный фактор, например, при ведении хозяйственной деятельности или застройке на территории КМВ", - считают в МЭР.

Предлагаемые изменения

Как следует из размещенного на портале проектов нормативных правовых актов документа, министерство предлагает в постановлении Совета Министров РСФСР "Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае" исключить в наименовании, а также в тексте и приложении слова "в Ставропольском крае".

При этом в положении о курорте федерального значения Кисловодск предлагается помимо текущего места расположения - Ставропольский край - добавить Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию. Соответственно, пункт о том, что вопросы владения, пользования и распоряжения природными лечебными ресурсами курорта Кисловодск находятся в совместном ведении Российской Федерации и Ставропольского края, предлагается дополнить еще двумя регионами. Аналогично этому положение о курорте Пятигорск Минэкономразвития предлагает расширить на Кабардино-Балкарию.

Кроме того, Минэкономразвития предлагает признать утратившим силу постановление правительства РФ "Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказских Минеральных Водах". Согласно этому закону, в состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод входят: в Ставропольском крае - города Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также районы Минераловодский, Георгиевский и Предгорный; в Кабардино-Балкарской Республике - Зольский район; в Карачаево-Черкесии - Малокарачаевский и Прикубанский районы.