Пользователи "ВКонтакте" в 2020 году увеличили число ежедневных сообщений на 50%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ежедневное число сообщений, которыми обмениваются пользователи "ВКонтакте", в 2020 году выросло на 50%, до 15 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Пандемия и продуктовые обновления сделали онлайн-общение более активным: каждый день пользователи "ВКонтакте" обмениваются 15 млрд сообщений. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Собеседники стали чаще записывать голосовые сообщения: количество отправленных аудиосообщений выросло на 10%. В июне "ВКонтакте" представила технологию распознавания, благодаря которой можно прочитать содержание 99% всех аудиосообщений, всего голосовые сообщения слушают и надиктовывают 33 млн человек в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество людей, которые общаются с помощью звонков "ВКонтакте", выросло на 22% год к году. Число активных сообществ за год выросло на 23%, в частности на 60% - образовательных, на 49% - игровых, на 37% - развлекательных, на 29% - спортивных, на 25% - музыкальных.

В июне соцсеть запустила новый сервис вертикальных видео AR-эффектами и управлением жестами - "Клипы". Видео в новом сервисе всего за полгода собрали почти 31 млрд просмотров - каждый день их смотрит 14 млн человек. Растет активность и в историях, где люди делятся моментами из жизни. Авторов стало больше на 30%, зрителей - на 15%. Премиум-доступ к музыке оформили свыше 4 млн человек, всего за год аудитория "ВКонтакте" провела за прослушиванием музыки 548 177 лет.